Diebstahl auf einer Baustelle in Zschopau

In Zschopau hatten es Einbrecher auf einen Baucontainer abgesehen. Entwendet wurden unter anderem Stromkabel.

Der Einbruch in eine Baustelle in Zschopau hat zu einem finanziellen Schaden in fünfstelliger Höhe geführt. Das hat eine Pressesprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Freitagfrüh auf Nachfrage mitgeteilt. Demnach war am Donnerstagfrüh der Diebstahl von Werkzeugen und Stromkabeln von einer Baustelle beim Stadtpark angezeigt worden. Die...