Ein König für Borstendorf: Schachwanderweg bekommt neue Figuren

Wind und Wetter haben Bauern und Co. zugesetzt, deshalb werden die Figuren am Schachwanderweg in Borstendorf ausgetauscht. Markus Baumgart hat die neuen Figuren geschnitzt – mit seiner Kettensäge.

Die Gemeinde Borstendorf bekommt einen König – aber nur aus Holz. „Die Figuren, die am Schachwanderweg rund um den Ort stehen, sind in die Jahre gekommen und das Holz bröselt durch die Witterung aus“, sagt Kristina Schubert vom Verwaltungsverband Wildenstein. Sie stehen seit 2012 an ihren Plätzen und sollen jetzt erneuert werden. Die Gemeinde Borstendorf bekommt einen König – aber nur aus Holz. „Die Figuren, die am Schachwanderweg rund um den Ort stehen, sind in die Jahre gekommen und das Holz bröselt durch die Witterung aus“, sagt Kristina Schubert vom Verwaltungsverband Wildenstein. Sie stehen seit 2012 an ihren Plätzen und sollen jetzt erneuert werden.