Erzgebirge: Handtasche und Brieftasche aus dem Auto gestohlen

Die Taten ereigneten sich in Zschopau und Annaberg-Buchholz. Später hoben die Täter auch noch Bargeld mit einer der erbeuteten Karten ab.

Erzgebirge. Eine böse Überraschung haben am Donnerstag zwei Frauen erlebt: Ihnen wurde nach dem Einkauf die Hand- bzw. Brieftasche aus dem Auto gestohlen. Laut Polizei lud eine 75-Jährige kurz nach 15 Uhr in Annaberg im Einkaufszentrum im Gewerbering ihre Einkäufe in ihren in der zweiten Reihe stehenden Toyota. Auch ihre Handtasche verstaute sie im Kofferraum. Dann brachte sie den Einkaufswagen zurück und fuhr weg. Erst als sie kurz darauf wieder etwas bezahlen musste, bemerkte sie, dass ihre Handtasche verschwunden war. Darin befanden sich Ausweise, Bargeld und persönliche Dinge. Der Stehlschaden wurde auf rund 350 Euro beziffert.

Einen ähnlichen Fall gab es gegen 15.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Chemnitzer Straße in Zschopau. Eine 85-Jährige hatte ihren Einkauf in ihr Auto gepackt und ihre Handtasche auf den Rücksitz gelegt. Als sie vom Zurückbringen des Einkaufswagens zurückkam, war ihre Handtasche durchwühlt und die Brieftasche mit Geldkarten gestohlen. Wenige Minuten später hoben Unbekannte mit einer dieser Karten an einem Automaten in Gornau in der Ringstraße rund 1000 Euro ab.

Aufgrund der Tatzeiten ist es unwahrscheinlich, dass dieselben Täter gehandelt haben. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist dennoch nicht auszuschließen. Die Polizei sucht Zeugen. (bz )Telefon 03733 880/03735 6060