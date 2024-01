Es geht um mehr als um Agrardiesel: Darum tragen Landwirte im Erzgebirge ihren Protest auf die Straße

Der Hof von Rüdiger Kempe in Dittersdorf steht für einen fortschrittlich geführten Landwirtschaftsbetrieb im Erzgebirgskreis. Doch nach neuen Investitionen ist ihm momentan nicht zumute.

Die Unzufriedenheit mit der Politik der Bundesregierung treibt Rüdiger Kempe auf die Straße. Sein Landwirtschaftsbetrieb in Dittersdorf war schon kurz vor Weihnachten an der Aktion in Chemnitz beteiligt, bei der rund 200 Landwirte aus ganz Südwestsachsen mit ihren Traktoren und Maschinen auf der Brückenstraße Aufstellung nahmen. Auch an den...