Feuerwehralarm in der Kita Schlößchen

Zu einem Einsatz der besonderen Art ist kürzlich die Freiwillige Feuerwehr Schlößchen ausgerückt. Kein Brand musste gelöscht werden, sondern der Wissensdurst vieler Kinder.

Plötzlich erklingt der Alarm. Die 33 Kinder in der Kita des Generationenhauses „Lebensbaum“ in Schlößchen versetzt der laute Ton allerdings nicht in große Aufregung, sie freuen sich sogar. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem sie beweisen können, was sie drauf haben. „Insgesamt haben wir uns vier Wochen mit diesem Thema beschäftigt....