Forstbezirk Marienberg: Schulung zum Thema Borkenkäfer

Waldbesitzern aus Großrückerswalde, Marienberg, Olbernhau und Wolkenstein soll ein Leitfaden an die Hand gegeben werden.

Was kommt nach dem Borkenkäfer – viele Waldbesitzer treibt diese Frage aktuell um. Eine kostenfreie Schulung soll ihnen am 30. September einen Leitfaden an die Hand geben, welche Mittel und Wege es für die Wiederbewaldung von Schadflächen gibt, aber auch welche Maßnahmen ergriffen werden können, ihren Wald im Schutze des Altbestandes fit...