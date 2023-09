Frisch Gezaptes und Gegrilltes auf der Baustelle in Zschopau

Über den Baufortschritt am Bürgersaal in der Motorradstadt können sich Neugierige am Sonntag ein Bild machen. Es gibt auch einen neuen Verein.

Über den Baufortschritt am Bürgersaal in Zschopau können sich Neugierige am Sonntag ein Bild machen. Zum Tag der offenen Baustelle lädt der neu gegründete Verein Kultur & Begegnung ab 14 Uhr ein. Der Veranstalter verspricht Gespräche mit dem Architekten, frisch Gegrilltes und Gezapftes.