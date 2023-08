Großolbersdorf: Unbekannte stecken altes Auto in Brand

Durch die Hitzeentwicklung wurden auch ein Silo und der Asphalt beschädigt.

Am Montagabend sind Feuerwehr und Polizeiauf dem Gelände eines Agrarbetriebes an der Hauptstraße in Großolbersdorf im Einsatz gewesen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand setzten Unbekannte dort ein altes, nicht mehr zugelassenes Auto in Brand, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz. Das wertlose Fahrzeug geriet in...