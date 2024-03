Grünhainichener Elf-Punkte-Engel hilft elf Vereinen

Anlässlich des 100. Geburtstags ihres Wahrzeichens hatte die Firma Wendt & Kühn ein Projekt initiiert, das in vielerlei Hinsicht von Nutzen sein sollte. Nun wurde eine positive Bilanz gezogen.

Meistens ist es das Geburtstagskind, das Geschenke bekommt. „Toll, dass es in diesem Fall umgekehrt war“, sagte Sebastian Schilling von der Sächsischen Mozartgesellschaft am Donnerstag in Grünhainichen und bedankte sich damit bei der Firma Wendt & Kühn. Diese hatte im vergangenen Jahr anlässlich des 100. Geburtstags ihres weltberühmten...