Heftiger Sturm hinterlässt viele Schäden im Erzgebirge

Über die Erzgebirgsregion ist in der vergangenen Nacht ein heftiger Sturm hinweggezogen. Umgestürzte Bäume und mitgerissene Stromleitungen führten zu zahlreichen Einsätzen der örtlichen Feuerwehren. So mussten bei Amtsberg am Donnerstagabend am Anschluss zur B 174 heruntergewehte Äste von der Bundesstraße entfernt werden. Der Anruf bei der...