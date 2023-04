Hortproblematik auf Tagesordnung

Heidersdorf.

Insgesamt 27 Hortanmeldungen gibt es in Heidersdorf ab Beginn des neuen Schuljahres. Das sind genau fünf zu viel, besagt die aktuelle Betriebserlaubnis der örtlichen Kita, in der auch der Hort untergebracht ist. Die zehn Erstklässler aus Heidersdorf sollen deshalb im Nachbarort Seiffen in den Hort gehen, wo sie auch die Grundschule besuchen. Ein Fakt, der bei den betroffenen Eltern für Verärgerung sorgt. Bürgermeister Andreas Börner hat das Thema deshalb auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch gesetzt. Diese beginnt 19 Uhr in der Gaststätte "Quelle". Außerdem soll es an dem Abend um den Breitbandausbau im Ort gehen. (tw)