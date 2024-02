In der Zschopauer Kinderbibliothek werden Märchen vorgelesen

Für die Veranstaltung am 29. Februar wird um Anmeldung gebeten.

Unter dem Motto „Wenn der Bücherwurm erzählt …“ findet am 29. Februar in der Zeit von 16 bis 17 Uhr in der Zschopauer Kinderbibliothek im Schloss Wildeck ein Familiennachmittag statt. „Es ist Winter, draußen ist es noch kalt, trüb und dunkel und man möchte eigentlich gar nicht nach draußen gehen. Was gibt es da Besseres, als drinnen,...