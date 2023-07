Lost Places: Wie aus der Spinnerei Venusberg ein Gewerbepark entstehen soll

Vor reichlich einem Jahr war auf dem Spinnereigelände in Venusberg noch der Sound der Textilmaschinen vernehmbar. Jetzt ist es auf dem 20.000 Quadratmeter großen Grundstück still geworden. Am 30. Juni 2022 hat der letzte Eigentümer – das italienisch-türkische Joint Venture Filidea – das Werk geschlossen. Die Maschinen wurden demontiert...