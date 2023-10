Melkkarussell im Milchgut Heinzebank stillgelegt: 16 Roboter übernehmen

Der Beruf des Melkers ist in dem Betrieb der Bauernland Aktiengesellschaft Großolbersdorf Geschichte. Warum das Unternehmen 4,5 Millionen Euro in die neue Technologie investiert hat.

Jacqueline Schaarschmidt gehört zu den letzten Mitarbeitenden, die das Melkkarussell im Milchgut Heinzebank bedienen. Früher wurden dort bis zu 180 Kühe pro Stunde hineingeführt. Zuletzt setzte sich die für 40 Tiere ausgelegte Anlage nur noch zweimal am Tag in Bewegung. Am Donnerstag wurde das Karussell stillgelegt. Nun liegt das Melken der...