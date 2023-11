Mit Bleistift und Pinsel das Alltagsgeschehen im Blick: Grünhainichener zeichnet Karikaturen

Was er sieht, oder was ihn bewegt, das hält Frank Schubert auf Papier fest. Oft sind es auch Geschichten aus der Politik oder der Weltgeschichte, die er mit seinen Werken festhält.

Mit einem Skizzenblock sitzt Frank Schubert am Tisch in seinem Wohnzimmer in Grünhainichen. Darauf ist ein Wirrwarr an Details, eine Kasse im Supermarkt, viele Hände und Lebensmittel. Die Kundin scheint nicht so viele Hände zu haben, wie sie aber bräuchte.