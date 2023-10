Neuer Chef im Finanzamt: Wird es der letzte in Zschopau sein?

Dr. Carsten Helmert ist am Freitag offiziell als Amtsleiter eingeführt worden. Wie lange er und seine Mitarbeitenden in der Motorradstadt ihren Arbeitsplatz behalten, ist noch nicht ganz klar.

Geht es nach den Plänen der Landesregierung, sind die Tage des Zschopauer Finanzamtes gezählt. Mit dem Abschluss der Arbeiten am ehemaligen Amtsgericht und dem jetzigen Finanzamtsgebäude in Annaberg-Buchholz sollen die Behörde aufgelöst und die Aufgaben auf die verbliebenen Standorte verteilt werden. Doch das Bauprojekt in der Kreisstadt...