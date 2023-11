Neues Betreiberinnen-Duo bei Conrad Schmidt: Warum Frauen anders shoppen als Männer

Michaela Simon-Hänel und Katrin Leimbrock führen eine Boutique an Zschopaus Traditionsfirmenadresse. Sie erklären, warum zu guter Beratung manchmal auch ein Abraten gehört.

Der Linie „eher klassischer Mode“ soll die im September neu an den Start gegangene Zschopauer Boutique „Men’s wear“ treu bleiben. Neu, aber zugleich traditionstreu, das ist in diesem Fall kein Widerspruch. Das Geschäft firmiert an der Traditionsadresse Ludwig-Würkert-Straße 14, an der bereits seit 1932 der Herrenausstatter „Conrad...