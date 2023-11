Polizei untersucht Ursache von Küchenbrand in Zschopau

Eine Brandursachenermittlerin war am Montag vor Ort.

Auf zunächst unbekannte Art und Weise ist die Küche einer Wohnung in der Bertolt-Brecht-Straße in Zschopau am Sonntag in Brand geraten. Der Polizei wurde dies gegen 12.15 Uhr bekannt. Der Mieter (55) sowie ein 28-Jähriger mussten mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation beziehungsweise aufgrund einer Brandverletzung in ein Krankenhaus gebracht...