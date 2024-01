Premiere im Mai: Biker können mit dem Oldtimerbus im Erzgebirge Motorradgeschichte erkunden

Das Bikerticket ist aus einer Kooperation von vier Museen in Zschopau, Chemnitz und Augustusburg entstanden. Nun bekommen Motorradbegeisterte ein weiteres Angebot.

Die Stadt Zschopau arbeitet erfolgreich an ihrem Image als Motorradstadt. Zahlreiche Biker begeben sich jedes Jahr in der Region auf die Spuren des Motorradbaus und machen in Zschopau Station. Zugeschnitten auf diese Interessengruppe ist das Bikerticket, das im Vorjahr 300-mal verkauft wurde. „Ein sehr erfreuliches Ergebnis“, findet die...