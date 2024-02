Radsportler machen Zschopauer Skihang auch ohne Schnee zur Rennstrecke

Wo früher Skifahrer um Bestzeiten kämpften, geht es demnächst im Radsattel den Berg hinab. Organisiert wird die Veranstaltung von einer Mountainbike-Initiative, die noch viel mehr vorhat.

Diesen Samstag beginnt die Online-Anmeldung für Wagemutige, die im Eiltempo den Zschopauer Skihang hinabjagen wollen. Was nach einer Wintersportveranstaltung klingt, ist in Wirklichkeit eine Herausforderung für Radsportler. Denn bei diesem Event handelt es sich um einen Dualslalom, den die Mountainbike-Initiative ShredErz am 4. Mai auf der...