Rekord: Tropische Nacht im Oktober

Der Amtsberger Hobbymeteorologe Jens Weißbach hat in der zurückliegenden Nacht einen Rekordwert gemessen.

Einen Rekord hat Hobbymeteorologe Jens Weißbach aus Amtsberg in der Nacht zum Donnerstag verzeichnet. Von Mitternacht bis gegen 2 Uhr lag die Temperatur nur knapp unter 20 Grad Celsius. Bei 20 Grad sprechen Meteorologen von einer Tropennacht. 19,2 Grad Celsius hat Weißbach als Maximum gemessen. In tieferen Lagen wie in Flöha gab es tatsächlich...