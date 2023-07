Riesenspendensumme für schwer verletzten Kater Dom in Grünhainichen

Dass so viele Menschen am Schicksal von Kater Dom in Grünhainichen Anteil nehmen und für die kostspielige Behandlung spenden würden, hätte Susan Bothmann nicht für möglich gehalten. „Freie Presse“ hatte über den Leidensweg ihrer Hauskatze berichtet, die sich mit acht Schrotkugeln im Körper und einem gebrochenen Hinterlauf nach Hause...