Schloss- und Schützenfest in Zschopau mit Motorradgottesdienst und Königsschießen

Das Schloss- und Schützenfest in Zschopau findet vom 25. bis 27. August statt. Am Freitag beginnt das Programm 17 Uhr mit dem Tanzwerk Zschopau, Shotgun Jones stimmt dann zur Schlossparty ein. 17.30 Uhr beginnt im Ratssaal die Festsitzung des Stadtrates mit der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages mit Budakeszi. Am Samstag startet das Fest...