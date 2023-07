Schwerer Unfall bei Gelenau: Achtjähriges Mädchen unter fünf Verletzten

Aus noch ungeklärter Ursache sind in einer Kurve auf der Straße der Befreiung zwei Autos frontal zusammengestoßen

Gelenau. Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die Straße der Befreiung zwischen Gelenau und Weißbach am Donnerstagabend für gut zwei Stunden gesperrt gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Pkw der Marke Opel etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang Gelenau in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Pkw VW zusammengestoßen. Dabei ist der Opel von dem anderen Fahrzeug gegen die Leitplanke gedrückt worden.

Bei dem Unfall sind laut Angaben der Polizeidirektion Chemnitz eine 50-jährige Frau im Opel sowie eine 57-Jährige im VW schwer verletzt worden. Die VW-Fahrerin (26) sowie die Fahrerin (35) und ein achtjähriges Mädchen im Opel erlitten leichte Verletzungen. Neben dem Rettungsdienst, der mit drei Einsatzfahrzeugen unterwegs war, und der Polizei waren zwölf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gelenau vor Ort.

Als die Kameraden der Feuerwehr am Unfallort eintrafen, befanden sich eigenen Angaben zufolge keine Personen mehr in den Fahrzeugen. Ein Rettungswagen war schon vor Ort. Die Feuerwehrleute sicherten die Einsatzstelle, klemmten die Fahrzeugbatterien ab und beseitigten ausgelaufene Betriebsmittel. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen beziffern die Ordnungshüter auf annähernd 10.000 Euro. (mär/mik)