Sommertreffen lockt über 500 Biker nach Hohndorf

Wo einst die letzten MZ-Maschinen produziert wurden, haben am Wochenende viele Technik-Liebhaber alte Zeiten wieder aufleben lassen. Die Erwartungen der Veranstalter wurden dabei weit übertroffen.

Etwas mulmig war Frank Olschewski schon zumute, als er am späten Donnerstagabend in die Auffahrt zum ehemaligen MZ-Werk in Hohndorf einbog. Zwar stand mit dem vom MSC MZ Zschopau erstmalig organisierten Sommertreffen, das Maschinen aller Marken und Epochen vereinen sollte, ein freudiges Ereignis bevor. „Aber ich war etwas früh dran“, sagt...