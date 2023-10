Technischer Kommissar von „Rund um Zschopau“ stellt seine Ermittlungen ein

Jahrzehntelang hat Michael Hunger beim Enduro-Highlight in der Motorradstadt die Maschinen der Sportler genau unter die Lupe genommen. Mit 70 Jahren rückt er nun andere Aspekte in den Vordergrund.

Von einem, der nach reichlich vier Jahrzehnten eine geliebte Aufgabe zum letzten Mal erledigt, hätte man womöglich etwas mehr Wehmut in den Augen erwartet. Doch Abschiedsschmerz war Michael Hunger nicht anzumerken, als er am Vorabend von „Rund um Zschopau“ die allerletzte Maschine einer technischen Abnahme unterzog. Statt Tränen in den...