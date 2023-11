Tödlicher Unfall auf der S 223 bei Grünhainichen

Am Montagmorgen hat es auf der S 223 einen schweren Unfall gegeben.

Grünhainichen.

Auf der S 223 bei Grünhainichen ist am Montagmorgen ein Autofahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Laut Augenzeugenberichten war der PKW gekippt und stand mit der Kühlerhaube nach unten am Unfallort. Am Morgen liefen die Untersuchungen zum Unfallhergang noch. (eva)