Tödlicher Unfall bei Grünhainichen gibt Polizei Rätsel auf

Ersthelfer finden 54-Jährigen am Montagmorgen leblos neben seinem Auto. Der Verkehrsunfalldienst sucht Zeugen.

Grünhainichen/Waldkirchen.

Zu dem tödlichen Verkehrsunfall in der Nacht zu Montag auf der Staatsstraße 223 bei Grünhainichen bleiben einige Fragen offen. Noch unbekannt ist zum Beispiel der Unfallzeitpunkt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, fanden Ersthelfer am Morgen einen Mann leblos neben dem verunglückten Skoda liegen. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Der Mann war mutmaßlich in der Nacht auf der Strecke vom Ortsteil Waldkirchen in Richtung Augustusburg unterwegs. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Waldkirchen kam das Auto auf gerader Strecke aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Laut Augenzeugenberichten war der Pkw gekippt und stand mit der Kühlerhaube nach unten am Unfallort.