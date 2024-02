Trauer um Thomas Rolle: Chef der Rolle-Mühle und Träger der Sächsischen Verfassungsmedaille gestorben

Der promovierte Lebensmitteltechnologe war seit 2012 als „Botschafter des Erzgebirges“ unterwegs. Der Unternehmer und Forscher aus Waldkirchen wurde 68 Jahre alt.

Der Träger der Sächsischen Verfassungsmedaille und Unternehmer aus Waldkirchen Dr. Thomas Rolle lebt nicht mehr. Die Nachricht über den plötzlichen Tod des 68-Jährigen am vergangenen Sonntag hat in seinem Umfeld tiefe Betroffenheit ausgelöst. Der Geschäftsführer der C. F. Rolle-Mühle entwickelte das Familienunternehmen im Ortsteil von...