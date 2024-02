Trauer um Thomas Rolle: Träger der Sächsischen Verfassungsmedaille aus Waldkirchen im Alter von 68 Jahren gestorben

Der promovierte Lebensmitteltechnologe hat sich um die Schaffung regionaler Wertschöpfungsketten und den Ressourcen schonenden Betrieb der Rolle-Mühle im Ortsteil von Grünhainichen verdient gemacht.

Der Träger der Sächsischen Verfassungsmedaille und Unternehmer aus Waldkirchen Dr. Thomas Rolle lebt nicht mehr. Die Nachricht über den plötzlichen Tod des 68-Jährigen am vergangenen Sonntag hat in seinem Umfeld tiefe Betroffenheit ausgelöst. Der Geschäftsführer der C. F. Rolle-Mühle entwickelte das Familienunternehmen im Ortsteil von...