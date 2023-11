Unbekannte brechen in Fachmarkt in Gelenau ein

Die Polizei ermittelt in einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Freitag Zugang auf das Gelände eines Fachmarktes in der Straße der Befreiung in Gelenau verschafft, teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Danach brachen die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in den Markt ein. Im Inneren hebelten die Einbrecher eine Tür auf und durchsuchten den Verkaufsraum. Nach...