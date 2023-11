Unbekannte brechen in Firma in Venusberg ein

Die Täter hinterlassen einen hohen einbruchsbedingten Schaden.

Unbekannte Täter haben sich durch das Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu Firmenräumlichkeiten in der Straße am Sportplatz in Venusberg verschafft. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, versuchten sie dann, einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Da dies offenbar nicht gelang, wollte man diesen komplett stehlen und aus der Bodenverankerung...