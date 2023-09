Unfallflucht auf Parkplatz in Dittersdorf

Die Polizei sucht Hinweise zur Unfallverursacherin.

Rund 1000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall in Dittersdorf entstanden, dessen Verursacherin sich anschließend pflichtwidrig vom Ort des Geschehens entfernte. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, wurde am 22. September gegen 21.45 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof/Kirchsteig in dem Amtsberger Ortsteil ein schwarzer VW Golf...