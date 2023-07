Waldbrände in Drebach: Gibt es einen Zusammenhang?

Erst in Grießbach, dann in Venusberg: Die Feuerwehr hat in den vergangenen Tagen zwei Waldbrände gelöscht. Die Polizei ermittelt jetzt, ob eine Verbindung zwischen den Vorfällen besteht. Wenn Tatorte nah beieinander liegen, würden Zusammenhänge obligatorisch geprüft, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Am 4. Juli hatte ein Waldstück nahe...