Waldkirchen: Orgelkonzert spannt weiten Bogen

Am 15. Oktober erklingt Musik von Barock bis Pop

Zu einem Orgelkonzert wird am 15. Oktober, 17 Uhr, in die Kirche von Waldkirchen eingeladen. Es wird gestaltet von Jörg Einert, Kirchenmusiker in Börnichen, Grünhainichen und Waldkirchen. Auf dem Programm steht Musik von Barock bis Pop. Der musikalische Bogen geht dabei über vier Jahrhunderte. Er reicht demnach von klassischen Kompositionen...