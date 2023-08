Was die Leute wegwerfen: Vor dem Wertstoffhof Zschopau bildet sich oft eine Warteschlange

Frank Mauersberger und Dieter Scheffler sind ein eingespieltes Team. „Freie Presse“ hat sich mit den Mitarbeitern von Pre Zero auf dem Gelände zwischen Abfallcontainern und Pressen umgeschaut.

„Glück Auf. Was hast du denn geladen?“ Mit diesen Worten begrüßt Frank Mauersberger die Fahrer in der Autoschlange, die es bis zum Eingangstor geschafft haben. Viele kennt der 68-Jährige. Seit fast zehn Jahren arbeitet er auf dem 2200 Quadratmeter großen Platz an der Ecke Auen-/Krumhermersdorfer Straße in Zschopau. Früher war er zudem...