Wer steckt hinter den Kulissen des Freibades Venusberg?

Die Badstraße in Venusberg ist schmal. Eine Eigenheimsiedlung grenzt daran. Dass sich in dem Ortsteil von Drebach ein Freibad befinden soll, wird einem Ortsfremden nicht sofort klar, jedoch geben die Hinweisschilder Auskunft. „Sie sind hier genau richtig“, vermitteln sie. Plötzlich ist eine Rutsche zu sehen, die sich hinter den Häusern in...