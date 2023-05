Wie ein Wolkensteiner das Fachwerkhaus neu erfindet

Bei einem Fachwerk werden viele Menschen zuerst an jahrhundertealte Häuser denken, wie sie etwa in der Welterbe-Stadt Quedlinburg zu finden sind. Im historischen Stadtkern mit seinen verwinkelten Gassen und kleinen Plätzen stehen mehr als 2100 Fachwerkwerkhäuser aus acht Jahrhunderten. Dass diese Gebäude in traditioneller Bauweise nicht nur...