„Wilisch-Beach“: Neuer Gelenauer Rastplatz bereichert Radwanderweg zwischen Oberwiesenthal und Leipzig

Kettensäge-Künstler haben eine Familie aus der Siedlerzeit zum Leben erweckt. Das neu geschaffene Areal soll Touristen ebenso erfreuen wie Einheimische, die sogar schon einen Spitznamen parat haben.

Dass rustikale Sitzgelegenheiten aus Holz, umrahmt von detailreich erschaffenen Figuren, zum Verweilen einladen, ist in Gelenau nichts Neues. Der 2021 frisch gestaltete Rastplatz am Tischl erfreut sich bei vielen Wanderern und Spaziergängern großer Beliebtheit. Im Wald oberhalb von Gelenau ziehen Bär, Wildschwein, Igel und Co. die Blicke auf...