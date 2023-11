Windräder in Hilmersdorf demontiert: Sind sie nun ein Fall für den Schrottplatz?

Die drei Anlagen haben jahrzehntelang Strom erzeugt. Doch damit ist nun Schluss. Denn eine Firma baut sie zurück. So viel vorab: Die Technik wird das Erzgebirge verlassen.

Repowering – was in vielen Windkraftgebieten Deutschlands längst praktiziert wird, ist nun auch in Hilmersdorf angekommen. Dort werden seit mehreren Monaten drei kleinere Anlagen zurückgebaut und durch eine große leistungsstarke Anlage ersetzt. Doch was wird aus der alten Technik? Ist sie ein Fall für den Schrottplatz?