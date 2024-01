„Wir haben eine Riesenwut“: Lokführer streiken, Erzgebirger machen das Beste draus

Die Lokführer sind in den Streik getreten und stimmen sich bereits auf einen längeren Arbeitskampf ein. Dennoch haben am Mittwoch einige Erzgebirger per Bahn ihr Ziel erreicht.

Ein Blick auf die Anzeigetafel genügt, und schon ist klar: Das wird keine gewöhnliche Bahnfahrt. Wegen des Lokführer-Streiks komme es zu massiven Ausfällen, verkünden die leuchtenden Buchstaben. Pünktlich ist der Zug schon mal nicht, doch dann kommt er um die Ecke gebogen. Einige Schüler steigen in die Citybahn von Chemnitz nach Aue ein.... Ein Blick auf die Anzeigetafel genügt, und schon ist klar: Das wird keine gewöhnliche Bahnfahrt. Wegen des Lokführer-Streiks komme es zu massiven Ausfällen, verkünden die leuchtenden Buchstaben. Pünktlich ist der Zug schon mal nicht, doch dann kommt er um die Ecke gebogen. Einige Schüler steigen in die Citybahn von Chemnitz nach Aue ein....