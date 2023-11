„Wir waren mittendrin“: Zeugen des Terrorüberfalls in Israel berichten über ihre Eindrücke

Eine Reisegruppe mit Christen aus dem Erzgebirge hatte die Hälfte ihres Programms absolviert, als sich die Nachrichten über den Angriff überschlugen. Nun sprechen die Teilnehmer über ihre Erlebnisse.

„Wir waren mittendrin“ ist eine Gesprächsrunde nächsten Dienstag in der Stadtbibliothek Wolkenstein überschrieben, bei der Teilnehmer einer Informations- und Begegnungsreise in Israel über ihre Eindrücke berichten. Sie waren Zeugen des Terrorüberfalls der radikalislamischen Hamas geworden. Als sich am 7. Oktober die Nachrichten des...