Wo im Erzgebirge die Frühjahrspilze wachsen

"In de Schwamme gieh" lässt sich im Erzgebirge fast schon als Volkssport bezeichnen. Zur besten Zeit im Herbst sind die Wälder voll von Sammlern auf der Suche nach Steinpilz, Marone und Co. Nur wenigen ist dagegen bekannt, dass in diesen Tagen die Frühlingspilz-Saison begonnen hat. Das verwundert nicht, denn im Vergleich zum Herbst bleibt die...