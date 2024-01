Zabag Grünhainichen: Spezialist aus dem Erzgebirge schließt Sicherheitslücken in Hamburg

Das Geschäft mit Hochsicherheitstechnik der Zabag boomt. Das Unternehmen selbst steht vor der größten Investition seiner Firmengeschichte.

Wie leicht die Sicherheitsanlagen eines Flughafens überwunden werden können, hat Anfang November in Hamburg ein Geiselnehmer der Welt vor Augen geführt. Der 35-Jährige durchbrach mit seinem Auto eine Absperrung am Tor zum Vorfeld des Airports und legte die Einrichtung anschließend für 18 Stunden lahm. Der Fall hat in Deutschland die Debatte...