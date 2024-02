Zschopau: Atemalkoholtest bei Fahrerin ergibt 1,26 Promille

Polizisten stoppten die Fahrerin, weil sie keinen Gurt angelegt hatte.

Zschopau.

Im Kreisverkehr der Staatsstraße 235 in Zschopau am Gewerbegebiet Nord ist am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr einer Polizeistreife die Fahrerin eines Mercedes aufgefallen: Die Frau hatte demnach keinen Sicherheitsgurt angelegt. Die Beamten stoppten das Auto. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei der 65-jährigen Fahrerin wahr. Ein vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille, heißt es in der Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz von Montag. Für die deutsche Staatsangehörige folgten anschließend eine Blutentnahme, die Sicherstellung ihres Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Polizei. (bz)