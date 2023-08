Zschopau vergibt sechs Bürgermedaillen

Während des Schloss- und Schützenfestes wurde die Bühne genutzt, um verdienstvolle Menschen zu ehren, die viel Zeit dem Wohl der Allgemeinheit opfern. In einem Fall erfolgte die Auszeichnung posthum.

Gefeiert wurde das Zschopauer Schloss- und Schützenfest weder auf Wanderwegen und Fußballplätzen noch in Vereinsräumen oder Kindereinrichtungen. Und doch rückten solche Orte, die zahlreichen Menschen viel Freude bereiten, für kurze Zeit in den Mittelpunkt. Nämlich in dem Moment, als auf die Bühne im Hof von Schloss Wildeck diejenigen...