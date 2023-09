Zum Heimkinostart am 22. September 2023 verlosen wir zwei 4K UHD Blu-rays

In der Abenteuer-Komödie "Asterix & Obelix im Reich der Mitte" steht unseren beiden Lieblingsgalliern eine aufregende Reise bevor, mit der Mission, die Prinzessin von China zu beschützen! Wie in jedem guten Asterix-Abenteuer dürfen natürlich auch Idefix und die restlichen Gallier*innen, Cäsar, Cleopatra wie auch ein Haufen Römer nicht fehlen!



Über den Film:

Wir schreiben das Jahr 50 v. Chr. Die Kaiserin von China befindet sich nach einem Staatsstreich, angezettelt von dem verräterischen Prinzen Deng Tsin Qin, in Gefangenschaft. Mithilfe eines phönizischen Händlers und ihrer ergebenen Leibwächterin flüchtet Prinzessin Wun Da, die einzige Tochter der Kaiserin, nach Gallien, um sich die Unterstützung der heldenhaften Krieger Asterix (Guillaume Canet) und Obelix (Gilles Lellouche) zu sichern, die dank des Zaubertranks über übermenschliche Kraft verfügen. Die beiden unzertrennlichen Helden sind gerne bereit, der Prinzessin bei der Rettung ihrer Mutter und der Befreiung ihres Landes zu helfen. Und so beginnt eine lange Reise und ein großes Abenteuer auf dem Weg nach China. Doch Cäsar (Vincent Cassel) und seine mächtige Armee dürstet es nach einem neuen Siegeszug und so sind auch sie auf dem Weg zum Reich der Mitte …

Die Titelrollen in "Asterix & Obelix im Reich der Mitte" übernehmen erstmals der César-Gewinner Guillaume Canet ("The Beach", "Kein Sterbenswort") als Asterix und Gilles Lellouche ("Ein Becken voller Männer") als Obelix. Neben ihnen spielen unter anderem die Oscar©-Gewinnerin Marion Cotillard ("Inception", "La vie en rose") als Königin Cleopatra und der César-Gewinner Vincent Cassel ("Black Swan", "Oceans 12") als römischer Imperator Cäsar sowie Filmlegende Pierre Richard.

