Ciao Bella heißt es für die vier Best-Ager-Freundinnen des Book Club, als der längst überfällige Mädelstrip sie quer durch Italien führt. Denn wo könnte man einen Junggesellinnenabschied glamouröser feiern als unter der mediterranen Sonne, im Land der Liebe? Schließlich ist man für Amore nie zu alt, und schon bald schlägt so manches Herz höher. Zum Kinostart der romantischen Komödie "Book Club - Ein neues Kapitel" am 11. Mai 2023 verlosen wir drei Ausgaben des Buches "Der Alchimist" von Paulo Coelho, erschienen beim Diogenes Verlag.



Über den Film:

Fast ihr halbes Leben sind die vier besten Freundinnen Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) und Carol (Mary Steenburgen) schon im Buchclub. Jeden Monat gibt es etwas Spannendes zu erleben - zwischen den Buchseiten. Doch jetzt ist es endlich an der Zeit für ein echtes Abenteuer: ein Junggesellinnenabschied soll in Italien gefeiert werden. Ein aufregender Trip wartet auf die Freundinnen, und ehe sie es sich versehen, prickelt für die vier in Bella Italia nicht nur der Prosecco.

Universal Pictures präsentiert mit "Book Club - Ein neues Kapitel" die heiß ersehnte Fortsetzung von Book Club - Das Beste kommt noch (2018). Zu dem All-Star-Cast gehören neben Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen und Mary Steenburgen auch wieder Andy García, Don Johnson und Craig T. Nelson. Neu dabei ist unter anderem Giancarlo Giannini. Auch Bill Holderman, der schon bei Book Club - Das Beste kommt noch Regie führte, kehrt für die Fortsetzung hinter die Kamera zurück. Außerdem schrieb er wieder das Drehbuch zusammen mit Erin Simms.

Gewinnspiel

