Gruselkabinett 185 - Die Musik des Erich Zann

Zur Veröffentlichung am 29. September 2023 verlosen wir drei CDs

Mit der Hörspielreihe "Gruselkabinett" startete Titania Medien im Jahr 2004. Bis dato entstanden fast 190 Produktionen über Vampire, Hexen, Gespenster, Teufel und mordende Puppen. Die Folge 185 "Die Musik des Erich Zann" ist eine gelungene akustische Adaption der Kurzgeschichte des Autors Howard Phillips Lovecraft. Zur Veröffentlichung am 29. September 2023 verlosen wir drei CDs. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen!



Zum Inhalt:

Die Gruselkabinett-Folge 185 Die Musik des Erich Zann ist eine gelungene akustische Adaption der Kurzgeschichte The Music of Erich Zann des 1890 geborenen amerikanischen Autors Howard Phillips Lovecraft, die er im Dezember 1921 geschrieben und im März 1922 erstmals veröffentlicht hatte. Inspiriert von Oscar Wilde, Arthur Machen, Lord Byron und Charles Baudelaire schuf er Werke, die hauptsächlich den folgenden drei Kategorien angehören: traditionelle Schauergeschichten, Mythos-Geschichten und Traumweltgeschichten. Lovecraft gilt als der bedeutendste Schriftsteller phantastischer Literatur des 20. Jahrhunderts, und der von ihm erfundene Cthulhu-Mythos beeinflusst bis heute die Künstlerinnen und Künstler des Horrorgenres. Zu seinen Brieffreunden zählten junge Autoren wie Robert Bloch (dem Autor von Psycho), August Derleth, Robert E. Howard (Autor von Conan der Barbar), Fritz Leiber, Donald Wandrei oder Henry S. Whitehead.

The Music of Erich Zann gehört zu einer der beliebtesten Erzählungen von H. P. Lovecraft und wurde schon zu seinen Lebzeiten mehrfach nachgedruckt:

Frankreich 1921: Seltsame, beunruhigende Streicherklänge ertönen Nacht für Nacht aus dem Mansardenzimmer eines baufälligen Hauses in der Rue d‘Auseil. Was hat es mit dem stummen Musiker auf sich, der nie Besuch bekommt und das einzige Giebelfenster stets geschlossen hält? Ein junger Student beschließt, das Geheimnis zu ergründen…



Gewinnspiel

Zur Veröffentlichung von "Gruselkabinett 185 - Die Musik des Erich Zann" verlosen wir drei CDs.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 15. Oktober 2023.

Teilnahmebedingungen