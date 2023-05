Zum Heimkinostart am 01. Juni 2023 verlosen wir zwei Blu-rays

Geplant war eine Auszeit vom Alltag für die Familie - doch als vier mysteriöse Fremde auftauchen, wird der Familie eine herzzerreißende Entscheidung abverlangt: Was - und wen - sind sie bereit zu opfern, um das Ende der Welt abzuwenden?Der visionäre Filmemacher M. Night Shyamalan bringt mit "Knock At The Cabin" zum 01. Juni 2023 einen nervenerschütternden Horror-Thriller in die Heimkinos!

Zum Inhalt:

Andrew und Eric fahren mit ihrer kleinen Tochter Wen zu einer entlegenen Waldhütte, um dort ein paar entspannende Tage fernab des Alltagsstresses zu genießen. Doch dann werden sie von vier bewaffneten Fremden als Geiseln genommen, welche verlangen, dass die Familie eine unmögliche Entscheidung trifft: Sie müssen ein Familienmitglied opfern, um eine bevorstehende Apokalypse zu verhindern.

In den Hauptrollen sind neben Dave Bautista ("Dune", "Guardians of the Galaxy") und Rubert Grint ("Harry Potter", "Servant") auch der für den Tony und Emmy nominierte Jonathan Groff ("Hamilton", "Mindhunter") sowie Ben Aldridge ("Pennyworth", "Fleabag") zu sehen. Ebenso bereichern die für den BAFTA nominierte Nikki Amuka-Bird ("Persuasion", "Old"), Newcomerin Kristen Cui und auch Abby Quinn ("Little Women" "Landline") den Cast.

